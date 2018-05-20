В Англии выбрали лучший гол сезона - ВИДЕО

20 мая 2018 08:32

Гол полузащитника "Саутгемптона" Софиана Буфаля в ворота "Вест Бромвич Альбион" в матче 9-го тура чемпионата Англии признан лучшим в сезоне-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марокканский футболист получил мяч на своей половине поля, а затем дошел до штрафной площади соперника и отправил мяч в нижний дальний угол ворот. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Саутгемптона".

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В Англии выбрали лучший гол сезона

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