В Англии выбрали лучший гол сезона - ВИДЕО
20 мая 2018 08:32 206
Гол полузащитника "Саутгемптона" Софиана Буфаля в ворота "Вест Бромвич Альбион" в матче 9-го тура чемпионата Англии признан лучшим в сезоне-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Марокканский футболист получил мяч на своей половине поля, а затем дошел до штрафной площади соперника и отправил мяч в нижний дальний угол ворот. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Саутгемптона".
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