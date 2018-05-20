Берлускони получил миллионы евро в наследство от своей секретарши

Сильвио Берлускони получил три миллиона евро в наследство от секретаря в Совете министров Италии. Об этом пишет газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

88-летняя одинокая Анна Ч. умерла 20 дней назад, и перед смертью попросила адвокатов написать завещание в пользу Берлускони за "благодарность за годы совместной работы". Издание отмечает, что умершая владела тремя большими объектами недвижимости, двумя банковскими счетами и получала "превосходную пенсию".

13 января Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба "Милан", которым он владел в течение 31 года. Как отмечает газета, сумма в 740 миллионов евро, за которую Берлускони продал команду, вызывает сомнения.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по "делу Руби", в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему кресла премьера.

За годы активной политической деятельности в отношении Берлускони было возбуждено около 80 дел, он принял участие более чем в 2,5 тысячи судебных слушаний. Политика обвиняли в коррупции, связях с мафией, он был в центре сексуальных скандалов. Практически все обвинения против него либо снимались за давностью лет, либо он одерживал победу в апелляционных судах.