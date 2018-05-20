В Саудовской Аравии арестовали несколько активисток, борющихся за права женщин

В Саудовской Аравии арестовали семерых активистов, борющихся за права женщин, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Среди задержанных двое мужчин и пятеро женщин, в том числе блогер Эман аль-Нафьян, активистки Азиза Аль-Юсеф и Лоуджан Хатлуль, которую уже дважды арестовывали, в том числе за попытку въехать в страну на машине.

Представители властей заявили, что задержанных подозревают в "попытках подорвать безопасность и стабильность королевства" и в "подозрительных контактах с иностранными государствами", передает AFP.

"Саудовский наследный принц хочет дать понять всем гражданам, что они его поданные, которые должны быть благодарны ему за свободы, но не должны требовать никаких прав", - заявили Al-Jazeera в Human Rights Watch.