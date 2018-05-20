Трамп неправильно написал имя своей жены, поздравляя ее с выздоровлением - ФОТО

Президент США Дональд Трамп неправильно написал имя жены Мелании в твите, в котором поздравил ее с выпиской из больницы. Скриншот его твита опубликовал Business Insider. Также об ошибке сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Дождь.

Вместо "Мелания" американский президент назвал жену "Мелани". "Первая леди вернулась к себе домой - в Белый дом, и это великолепно. Мелани чувствует себя хорошо", - написал он.

Через несколько минут Трамп удалил это сообщение и заменил его на твит, в котором в имени его жены не содержится ошибки.

Белый дом ранее сообщил, что Мелания Трамп вернулась из больницы в субботу, 19 мая. Она пробыла в больнице пять дней из-за операции на почках 14 мая. Как писало AP, президент США посещал ее несколько раз по вечерам.