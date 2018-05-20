Дженнифер Энистон сыграет президента США с нетрадиционной ориентацией

Американская актриса Дженнифер Энистон снимется в одной из главных ролей в новом сериале Netflix "Первые леди", где сыграет первую в истории США женщину-президента. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сериал сделают в жанре политической комедии. В центре событий будут находиться первая женщина-президент США Беверли Николсон и ее жена Кейси. Создатели сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.

Жену Энистон сыграет американская актриса, комик и сценарист Тиг Нотаро. Она же работает и над сценарием сериала вместе со своей супругой Стефани Аллинн.