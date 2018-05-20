Испортите покрытие. В России инвалида-колясочника не пускали на стадион - ФОТО

В Архангельске сестру-инвалида чемпионки мира по джиу-джитсу Александры Ивановой не пустили на стадион "Буревестник" на инвалидной коляске, чтобы она не портила покрытие. Об этом сообщается на странице Mash в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Перед девушками закрыли ворота стадиона, когда те пришли на тренировку. Вахтер на входе заявила, что может нажать на брелок и "вызвать охрану с автоматами", но "жалеет инвалида".

В итоге девушки все равно добились того, чтобы их пропустили на объект.

Отмечается, что покрытие стадиона не соответствует ГОСТу, поэтому туда и не пускают людей на колясках, чтобы не повредить его.

По данным портала 29.ru, неофициально в САФУ, в чьём ведении находится стадион, заявили, что со сторожем руководство охранной фирмы СПАС провело профилактическую беседу. После этого у других людей с ограниченными возможностями не возникло проблем с посещением объекта.