Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл во время трансляции заметили, что, проезжая в карете через ворота, невеста выругалась.

По свидетельству некоторых зрителей, девушка сказала слово fuck.

"Клянусь, я только что видела, как Меган сказал fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота", - пишет одна из зрительниц. Ее поддержали и другие пользователи.

Вероятно, герцогиня Сассекская на самом деле произнесла Wow, видя, как много людей пришли ее поприветствовать, пишет Daily Mail.

Бракосочетание Маркл и принца Гарри состоялось 19 мая. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии 600 гостей, еще несколько тысяч британцев собрались в окрестностях замка, чтобы наблюдать за прибытием кортежей королевской семьи.