Фиолетовое: NASA опубликовало новое изображение Солнца - ФОТО
21 мая 2018 00:19 173
NASA опубликовало новое изображение Солнца. Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая, передает РИА Новости.
Фотография была составлена из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны. Благодаря этому снимок окрасился в фиолетовый цвет.
"SDO помогает исследователям понять влияние солнечной активности на Землю и околоземное пространство, изучая атмосферу Солнца на малых масштабах пространства и времени и с использованием различной длины волны одновременно", - отмечают астрономы.
На фото также видны области солнечной активности: просматриваются бирюзовые дугиСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
20 мая 21:46 503
Таким людям будет легче получить визу в Дубаи
20 мая 14:31 1 764
Как обманывают туристов в разных странах
20 мая 13:55 6 582
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
20 мая 23:12
Mahmud Abbas xəstəxanaya yerləşdirilib
20 мая 22:54
Bakıda bağ evlərinə tələbat artıb - VİDEO
20 мая 22:14
5 стран, где очень не хватает мужчин
20 мая 21:46
Таким людям будет легче получить визу в Дубаи
20 мая 21:18
"Azərbaycandan olan torpaq sahibləri..."
20 мая 21:12
Ramazanın 5-ci gününün duası, imsak və iftar vaxtı
20 мая 20:43
6 Советские брендов, известных всему миру
20 мая 20:37
Qüvvətli yağış Ankarada güclü selə səbəb olub
20 мая 20:01
Проклятые украшения, которые хотят убить вас
20 мая 19:15
Зачем нужен странный цилиндр на зарядке к ноутбуку
20 мая 18:34
Сюда вы захотите помчаться немедленно - ВИДЕО
-
20 Май 03:52 6 728
-
20 Май 13:55 6 579
-
20 Май 07:07 6 499
-
20 Май 17:31 6 372
-
20 Май 01:11 5 584