Фиолетовое: NASA опубликовало новое изображение Солнца - ФОТО

21 мая 2018 00:19

NASA опубликовало новое изображение Солнца. Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая, передает РИА Новости.

Фотография была составлена из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны. Благодаря этому снимок окрасился в фиолетовый цвет.

"SDO помогает исследователям понять влияние солнечной активности на Землю и околоземное пространство, изучая атмосферу Солнца на малых масштабах пространства и времени и с использованием различной длины волны одновременно", - отмечают астрономы.

На фото также видны области солнечной активности: просматриваются бирюзовые дуги 

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