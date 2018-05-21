Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, Энри Фалькон - 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи - 925 тысяч", - сказала Лусена.

Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.