Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы
21 мая 2018 09:00 187
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, Энри Фалькон - 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи - 925 тысяч", - сказала Лусена.
Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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