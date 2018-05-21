Лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете - ВИДЕО

Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в понедельник на взлете в токийском международном аэропорту Нарита, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона, передает Day.Az.

Трое получили отравление, им оказывается помощь.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.

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