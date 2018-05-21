Лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете - ВИДЕО

21 мая 2018 09:06

Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в понедельник на взлете в токийском международном аэропорту Нарита, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона, передает Day.Az.

Трое получили отравление, им оказывается помощь.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.

Нажмите на видео для просмотра:
Самолет японской авиакомпании загорелся на взлете, есть пострадавшие

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az