Лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете - ВИДЕО
21 мая 2018 09:06 1 406
Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в понедельник на взлете в токийском международном аэропорту Нарита, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.
137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона, передает Day.Az.
Трое получили отравление, им оказывается помощь.
По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.
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