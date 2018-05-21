Автомобиль въехал в здание ресторана в США - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 мая 2018 09:39 261
09:12
Два человека погибли после того, как легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал WSPA.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье днем в городе Бессемер. Одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, за рулем автомобиля, въехавшего в ресторан, находился ее отец, передает Day.Az.
Мужчина был задержан стражами правопорядка. По данным полиции, он намеренно направил транспортное средство в здание ресторана, отмечает телеканал. Мотивы злоумышленника на данный момент не сообщаются.
Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу, их точное количество неизвестно.
----------
09:39
Нажмите на видео для просмотра:
07:18
Седьмая бронза "Нефтчи"
-
20 Май 22:14 31 841
-
20 Май 16:33 11 546
-
20 Май 17:31 8 722
-
20 Май 13:55 8 278
-
20 Май 21:35 6 057