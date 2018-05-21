В Южно-Сахалинске полыхает многоэтажный дом - ВИДЕО
21 мая 2018 09:46 272
Известно, что дом располагается в самом центре города, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Как стало известно Пятому каналу, площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Экстренные службы в настоящее время работают на улице Чехова. Все жители эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
07:18
Седьмая бронза "Нефтчи"
-
20 Май 22:14 31 841
-
20 Май 16:33 11 546
-
20 Май 17:31 8 722
-
20 Май 13:55 8 278
-
20 Май 21:35 6 057