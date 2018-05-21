В Южно-Сахалинске полыхает многоэтажный дом - ВИДЕО

Известно, что дом располагается в самом центре города, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Как стало известно Пятому каналу, площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Экстренные службы в настоящее время работают на улице Чехова. Все жители эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет.

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