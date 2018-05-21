В Болгарии отказались покупать российские истребители МиГ
21 мая 2018 11:17 263
Президент Болгарии Румен Радев считает невозможной закупку истребителей у российской стороны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету "Коммерсант".
По его словам, страна намерена модернизировать свои военно-воздушные силы и для этого приобретет боевые самолеты нового типа. В соответствии с требованиями правительства страны такие истребители должны быть произведены и находиться на вооружении в странах, которые входят в Евросоюз или НАТО.
"Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами - покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна", - заявил Радев.
Он также добавил, что имеющуюся советскую технику Болгарии будут поддерживать в состоянии боевой готовности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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