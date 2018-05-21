В Болгарии отказались покупать российские истребители МиГ

Президент Болгарии Румен Радев считает невозможной закупку истребителей у российской стороны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету "Коммерсант".

По его словам, страна намерена модернизировать свои военно-воздушные силы и для этого приобретет боевые самолеты нового типа. В соответствии с требованиями правительства страны такие истребители должны быть произведены и находиться на вооружении в странах, которые входят в Евросоюз или НАТО.

"Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами - покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна", - заявил Радев.

Он также добавил, что имеющуюся советскую технику Болгарии будут поддерживать в состоянии боевой готовности.