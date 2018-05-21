Подростки жестоко убили подростка и шумно отметили это в "Макдоналдсе" - ВИДЕО

На камеру видеонаблюдения попала группа подростков, которые убили 17-летнего Лиама Ханта в переулке, а потом вернулись в "Макдоналдс" в приподнятом настроении. Это произошло в Нортгемптоне, Великобритания, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Перед убийством они засели в "Макдоналдсе", а потом стали выходить по одному. Отморозки прошлись вдоль по улицам, выслеживая жертву, и, найдя место, где было безлюдно, загнали туда 17-летнего подростка. Там его и убили. На кадрах видно, как Аарон Джозеф складывает шнур, которым был задушен Лиам, а Кейн Аллабан-Гамильтон прячет в землю нож, которым добили молодого человека.

После злодеяния они решили отметить свой "подвиг" в "Макдоналдсе". Опять же, исходя из видео, им было очень весело. Судя по жестам на кадрах, они смаковали подробности бойни и с улыбкой на лице хвастались своими навыками убийц...

Вскоре полиции удалось задержать преступников. Пока что в убийстве сознался лишь 21-летний Аарон Джозеф. Но у суда оказалось достаточно доказательств, чтобы посадить за решётку всех участников. Теперь дело за следователями.

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