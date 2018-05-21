В Сирии нашли склады боевиков с оружием из стран НАТО

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах-членах НАТО.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра". Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2", - рассказал представитель ЦПВС полковник Андрей Некипелов. Об этом сообщает Day.Аz со ссылкой на РИА Новости.

ПТУР Тоу-2 - американская противотанковая управляемая ракета, принятая на вооружение армии США в 1970-х годах, с тех пор ее неоднократно модернизировали. Это один из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире.

Кроме того, на освобожденных территориях военные находят подпольные цеха боевиков по созданию взрывчатых устройств, подземные тоннели, которые оборудовали медицинскими комплексами, и камеры для содержания заложников. Саперы продолжают разминирование населенных пунктов.

В прошлом месяце в городе Думейр к северо-востоку от Дамаска сирийская армия изъяла у исламистской группировки "Джейш аль-ислам" около десяти тысяч единиц оружия, большая часть которого была изготовлена в странах НАТО. Ранее правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки немецкого и британского производства.