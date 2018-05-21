Эрдоган призвал турков Европы активнее участвовать в политике
21 мая 2018 12:23 189
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал проживающих в Европе выходцев из Турции принимать активное участие в политике, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Эрдогана, турецкая община в Европе - одна из самых сильных и она должна укреплять свою роль в политической и социальной жизни европейских государств.
Эрдоган также призвал проживающих в Европе выходцев из Турции принимать участие в парламентских и президентских выборах в Турции, которые пройдут 24 июня этого года.
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