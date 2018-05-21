Астрономы нашли девятую планету Солнечной системы

Международная группа астрономов нашла новое доказательство существования девятой планеты Солнечной системы. Им стал транснептуновый объект 2015 BP519, удаленный от Солнца на 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

015 BP519 зарегистрировал телескоп имени Виктора Бланко в Чили в рамках проекта Dark Energy Survey, предназначенного для изучения расширения Вселенной и поиска темной энергии. Сверхчувствительная камера DECam используется для поиска тусклых объектов, располагающихся вне Млечного Пути, однако также подходит для регистрации небесных тел Солнечной системы, находящихся за орбитой Нептуна.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Транснептуновым объектом (ТНО) называют небесное тело, чья орбита полностью или почти полностью лежит за орбитой Нептуна. У некоторых объектов орбиты могут быть вытянуты, в результате чего они иногда становятся ближе к Солнцу, чем восьмая планета. Некоторые ТНО, например Плутон, обладают почти идеальной сферической формой, и поэтому астрономы относят их к карликовым планетам. Признаки планет и карликовых планет были определены на XXVI Ассамблее Международного астрономического союза в 2006, хотя многие специалисты, в том числе планетологи, до сих пор подвергают их критике. Так, Плутон перестал считаться девятой планетой Солнечной системы.