Власти Греции и ее кредиторы предварительно договорились о реформах

Представители кредиторов Греции, в число которых входят европейские институты и Международный валютный фонд, достигли предварительного соглашения с властями страны по пакету реформ, необходимому для завершения 8-летней программы финансовой помощи Греции, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Соглашение будет представлено Еврогруппе (комитет министров финансов стран еврозоны) 24 мая 2018 года, сказано в коммюнике Европейской комиссии, распространенном в субботу в Брюсселе.

Как ожидается, министры одобрят соглашение, после чего Афины планируют в короткие сроки реализовать согласованные с кредиторами меры.

Меры, которые должны реализовать греческие власти, касаются рынка труда, энергетического рынка, приватизации. На этой основе Афины смогут начать затем переговоры с кредиторами о частичном списании долга и формах дальнейшего сотрудничества с европейскими институтами после завершения в августе нынешней программы помощи.

Последние восемь лет Греция для использования международных кредитов жестко сокращала расходы и реформировала экономику. Сумма долга Греции кредиторам превышает 300 млрд евро, однако масштабы возможного списания и условия, на которых это может произойти, пока не ясны.

В последнее время экономическое положение Греции улучшилось. Так, общее положительное сальдо бюджета Греции повысилось в прошлом году до 0,8% ВВП с 0,6% ВВП. Первичный профицит равнялся 4,2% ВВП, тогда как международные кредиторы требовали лишь 1,75% ВВП.

"Греческие власти стремятся как можно скорее осуществить эти меры до заседания Еврогруппы 21 июня 2018 года. С этой целью в ближайшие недели продолжатся интенсивные консультации между институтами и властями Греции", - отмечается в коммюнике Европейской комиссии.

