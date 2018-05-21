Кандидат в президенты Турции заявил о выходе из НАТО в случае его победы
Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что страна выйдет из НАТО в случае, если он будет избран на высокий государственный пост, передает Day.Аz.
Он добавил, что "у США ничего не выйдет, потому что отныне разворот Турции к Атлантике невозможен, ее настоящее место - Евразия, вместе с РФ, Ираном, Китаем, Индией, странами Средней Азии".
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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