Кандидат в президенты Турции заявил о выходе из НАТО в случае его победы

Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что страна выйдет из НАТО в случае, если он будет избран на высокий государственный пост, передает Day.Аz.

Он добавил, что "у США ничего не выйдет, потому что отныне разворот Турции к Атлантике невозможен, ее настоящее место - Евразия, вместе с РФ, Ираном, Китаем, Индией, странами Средней Азии".

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.