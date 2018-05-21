Охранник решил узнать источник шума на пустом стадионе, но увидел необъяснимое - ВИДЕО

На видео мужчина рассказывает, что слышит стук уже в третий раз, но на стадионе уже давно никого нет, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Когда ночной охранник услышал на пустом футбольном стадионе в Буэнос-Айресе, Аргентина, странные хлопки, то его сердце буквально сжалось. Мужчина, вооружившись камерой, пошёл искать источник шума и обнаружил, что дверь одной из раздевалок стучит сама по себе. На кадрах видно, как мужчина резко входит в помещение, но внутри никого нет, сообщает The Sun.

"Одиннадцать часов ночи, и я уже в третий раз слышу этот грохочущий шум. Я собираюсь снять его и показать людям, чтобы они поверили в то, что я говорю. Раньше со мной никогда не случалось такого. Это ужасно"

Рауль Аргуэльо

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Однако при просмотре видео 32-летний Рауль Аргуэльо заметил ещё одну странность. Когда объектив поворачивается на скамейки, то прямо перед ним проскакивает размытый силуэт, который затем исчезает через стену. В итоге Рауль решил уволиться и уже нашёл другую работу.

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