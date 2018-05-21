Саммит G20 в Буэнос-Айресе открылся без ряда ключевых участников
21 мая 2018 15:40 247
В Буэнос-Айресе открылась встреча министров иностранных дел двадцати крупнейших экономик мира - G20. Мероприятие пройдет 20-21 мая в столице Аргентины, сообщает Day.Az со ссылкой на РосБалт.
По данным СМИ, встреча пройдет без госсекретаря США, глав МИД РФ и Франции, а также без главы европейской дипломатии. В связи с этим наблюдатели не ждут существенного прогресса в урегулировании нарастающих кризисов на Ближнем и Среднем Востоке.
Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что поездка в Аргентину министра иностранных дел России Сергея Лаврова была отменена "в связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Май 22:14 88 464
-
20 Май 16:33 28 216
-
20 Май 21:35 15 591
-
20 Май 17:31 10 929
-
20 Май 22:00 9 474