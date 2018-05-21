Саммит G20 в Буэнос-Айресе открылся без ряда ключевых участников

21 мая 2018 15:40

В Буэнос-Айресе открылась встреча министров иностранных дел двадцати крупнейших экономик мира - G20. Мероприятие пройдет 20-21 мая в столице Аргентины, сообщает  Day.Az со ссылкой на  РосБалт.

По данным СМИ, встреча пройдет без госсекретаря США, глав МИД РФ и Франции, а также без главы европейской дипломатии. В связи с этим наблюдатели не ждут существенного прогресса в урегулировании нарастающих кризисов на Ближнем и Среднем Востоке.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что поездка в Аргентину министра иностранных дел России Сергея Лаврова была отменена "в связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства".

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