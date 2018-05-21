В МВД Турции сообщили об уничтожении 21 террориста за неделю

За неделю в Турции нейтрализован 21 террорист. В общей сложности силовики провели 1388 операций против террористических организаций, уточнили в МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".

Как отмечается, 11 террористов были уничтожены, еще десять сложили оружие и сдались.

По данным правоохранителей, в ходе плановых операций задержаны 4059 человек, 768 из них подозреваются в терроризме, 75 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 3216 - в наркоторговле и торговле людьми. Изъяты 3100 боеприпасов, 63 ручные гранаты, 17 стволов оружия и 326 килограммов взрывчатки.

Операции были проведены в провинциях Ширнак, Батман, Мардин и Диярбакыр.