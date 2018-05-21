Меган Маркл привела в изумление одна из приглашенных на ее свадьбу с принцем Гарри - ВИДЕО

21 мая 2018 17:22

Пышная свадебная церемония состоялась в Великобритании 19 мая. Принц Гарри, шестой по счету претендент на трон, женился на актрисе Меган Маркл, которая ради него отказалась от своей карьеры и верыи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре, после чего молодожены отправились объезжать город. Восхищенные гости приветствовали пару, и супруги отвечали им улыбками. В толпе Меган Маркл заметила свою учительницу - Джиджи Перу. Новоиспеченная герцогиня на один момент смутилась и сказала принцу Гарри: "О мой Бог!" 

Педагог также была рада видеть свою воспитанницу и не смогла сдержать эмоций. Она бурно проявляла радость и кричала. 

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Меган Маркл привела в изумление одна из приглашенных на ее свадьбу с принцем Гарри

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