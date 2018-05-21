США подтвердили, что не собираются соблюдать соглашение с Ираном

Вашингтон собирается осуществлять свою иранскую стратегию в обход ограничений СВПД, заявил в рамках своего первого публичного выступления госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Санкции будут усилены, если режим не сменит свой курс, выбранный в прошлом, на который нельзя закрывать глаза. (Иран сделал этот выбор) несмотря на договор, заключенный с рядом государств. В итоге он получит сильнейшие санкции (от США) за всю историю", - сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

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