В США назвали условия ослабления санкций против Ирана

США не снимут санкции против Ирана до реальных изменений в политике Тегерана, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", - сказал Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

"Иран будет вынужден сделать выбор - либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет", - сказал Помпео.

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