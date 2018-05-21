Премьер Греции представил обновленный план развития экономики страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил в понедельник кабинету министров обновленный план экономического развития страны в преддверии завершения четвертого этапа оценки со стороны международных кредиторов. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завершение четвертой оценки [государственных реформ кредиторами] - это еще один важный шаг к окончательному выходу страны из меморандума (соглашений о предоставлении кредитов в обмен на реформы - прим. ТАСС), но не единственный, - заявил премьер, выступая перед кабинетом министров. - Есть еще несколько шагов, хотя мы уже вышли на финишную прямую".

Ципрас отметил, что пришло время конкретизировать общие задачи по урегулированию греческого долга. В качестве приоритетных целей он назвал поддержку реального сектора экономики и инвестиции в стратегические активы страны. В своем плане он обозначил сферы, "где выявлены возможности для значительного развития и укрепления конкурентных позиций страны на международном рынке": производство, переработка, сельское хозяйство, туризм, судоходство, фармацевтика, логистика. Также глава правительства подчеркнул важность поддержки инновационных отраслей, развития стартапов, инфраструктуры и энергетики.

Для повышения доверия со стороны потенциальных инвесторов Ципрас заявил о важности поддержки малого и среднего бизнеса, а также о важности упрощения бюрократических процессов для предпринимателей и вместе с тем повышении прозрачности их деятельности. В этой связи он намерен ужесточить борьбу с незадекларированными доходами от трудовой деятельности и повышении минимального размера оплаты труда. Также премьер заявил о повышении роли профсоюзов и стремлении к росту благосостояния населения для увеличения потребления.

В конце марта этого года Европейский стабилизационный механизм (ESM) одобрил выделение Греции нового транша объемом €6,7 млрд в рамках программы финансовой поддержки Афинам. Вскоре после этого заявления Греции перечислили первую часть суммы размером €5,7 млрд. Предоставление оставшегося €1 млрд может произойти после 1 мая 2018 года.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны еврозоны приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые две из них не были доведены до расчетного завершения, и на их базе создавались новые программы. Третья программа должна быть закончена в августе 2018 года, после чего Греция должна вернуться на рынки заемного капитала. За этот период страна по меньшей мере трижды оказывалась на грани дефолта, от которого ее удерживали только вливания кредиторов.