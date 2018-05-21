Власти Боснии и Герцеговины усиливают контроль за потоком мигрантов

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) усилят контроль за потоком мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, сообщила прокуратура страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в Сараево состоялось внеочередное заседание межведомственной группы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией в БиГ. Во встрече приняли участие руководители полиции, агентства по защите и расследованиям (SIPA), госбезопасности и представители международных организаций. По данным службы по делам иностранцев БиГ, на территории Боснии и Герцеговины с начала года выявлено свыше 2,8 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, поток продолжает расти.

В настоящее время, по данным властей, наиболее активным участком проникновения мигрантов стала граница с Черногорией в труднодоступных малонаселенных районах Герцеговины. На границе с Черногорией боснийские пограничные полицейские осуществляют патрулирование с черногорскими коллегами. Обнаруженных до пересечения границы нелегалов возвращают назад или после нелегального перехода направляют в приемные центры в БиГ.

"В ходе встречи отмечена потребность в первоочередном обеспечении защиты госграницы, развитии законодательной базы в отношении подающих международный запрос на убежище и срочного подписания соглашений о реадмиссии с соседними государствами", - сообщил надзорный орган.

Министр безопасности БиГ Драган Мектич после встречи сообщил журналистам, что обсуждал с представителями ЕС возможность отправки на границу страны сотрудников агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) в помощь боснийской пограничной полиции.