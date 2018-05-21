Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис

Букеты цветов со свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в субботу в часовне Святого Георгия передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском районе Хакни. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация BBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цветочные композиции с декоративными растениями были созданы столичным дизайнером Филиппой Крэддок. Она отобрала и перевязала вручную букеты для пациентов спецклиники.

"Для нас большая честь получить такой замечательный подарок, - заявил исполнительный директор хосписа Найджел Хардинг. - Цветы просто потрясающие, и нашим пациентам они очень понравились". "Огромное спасибо Филиппе Крэддок и ее команде, и, конечно же, - королевской паре", - добавил он.

Крэддок возглавляла команду помощников, которые украсили цветами, самыми различными растениями, листвой из королевских садов и парков, ветками бука, березы и граба коридоры, залы, столы и скамьи. Причем, делалось это, согласно заявлению Кенсингтонского дворца, в интересах сохранения пчел. Выбор цветов и растений для торжеств, как пояснил его представитель, преследует долгосрочную цель - "обеспечить отличную среду для обитания летающих насекомых, поддержать экосистему, создавая здоровое биоразнообразие".