Bloomberg: в Китае планируют отменить ограничения на количество детей в семье
21 мая 2018 19:16 57
В Китае планируют отказаться от ограничений на количество детей в семье в 2018 или 2019 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что госсовет Китая поручил оценить последствия ограничений, начавшихся с введения в 1979 году правила "Одна семья - один ребенок". По словам источников агентства, власти Китая хотят замедлить старение населения страны и устранить источник международной критики.
Вице-президент Общества экономических реформ КНР Чен Цзянь заявил, что снятие ограничений на рождаемость мало повлияет на демографические тенденции страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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