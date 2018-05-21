Bloomberg: в Китае планируют отменить ограничения на количество детей в семье

21 мая 2018 19:16

В Китае планируют отказаться от ограничений на количество детей в семье в 2018 или 2019 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что госсовет Китая поручил оценить последствия ограничений, начавшихся с введения в 1979 году правила "Одна семья - один ребенок". По словам источников агентства, власти Китая хотят замедлить старение населения страны и устранить источник международной критики.

Вице-президент Общества экономических реформ КНР Чен Цзянь заявил, что снятие ограничений на рождаемость мало повлияет на демографические тенденции страны.

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