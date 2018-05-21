На Гавайях образовалось ядовитое облако из-за извержения вулкана

21 мая 2018 20:31

Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа достигла океана, в результате химической реакции образовалось токсичное облако. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, при смешивании лавы с соленой водой из океана, образовалось токсичное паровое облако.

Как отмечается, власти попросили граждан "держатся подальше" от ядовитого облака.

При этом извержение Килауэа все еще продолжается. В регионе зафиксированы 23 трещины, образовавшиеся в связи с возросшей активностью вулкана.

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