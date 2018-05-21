На счетах бездомной ливанки нашли более миллиона долларов
Жительница ливанского города Бейрут Фатима Отман, зарабатывавшая попрошайничеством, прятала на своих банковских счетах более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Arab News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тело 52-летней женщины, скончавшейся от сердечного приступа, нашли в заброшенном автомобиле. Рядом лежали сумки с пятью миллионами ливанских фунтов (206 тысяч рублей) и сберегательной книжкой, согласно которой Отман хранила в банке около 1,75 миллиарда ливанских фунтов. С января сумма на ее счетах выросла на 25 миллионов ливанских фунтов.
Из-за врожденной болезни у женщины не работали руки. Кроме того, она не могла ходить. Местные жители рассказали Gulf News, что ее более двадцати лет не было дома. Отман жила подаянием и ночевала в автомобиле, который у кого-то арендовала. Раз в месяц ее навещал неизвестный мужчина. Она уезжала с ним и возвращалась только на следующий день. По ее словам, он водил ее к врачу.
Полиции удалось отыскать мать, двух братьев и пятерых сестер Отман, которые жили на севере Ливана и не знали о богатстве покойной родственницы. Они забрали ее тело для похорон в родном городе.
В 2008 году сообщалось, что жительница Калькутты Лакшми Дас, занимающаяся попрошайничеством, открыла банковский счет и положила на него четыре ведра монет, накопленных за сорок лет. Чтобы пересчитать 91 килограмм мелочи, который она принесла, сотрудникам банка понадобилось три дня.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Неймар сдал назад
-
20 Май 22:14 118 877
-
20 Май 21:35 20 096
-
18:00 12 875
-
20 Май 22:00 11 014
-
20 Май 21:20 9 509