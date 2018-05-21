В Канаде туристов задержали за селфи на мосту

Двоих туристов из Франции задержала полиция канадского города Квебек, после того, как они залезли на мост, чтобы сделать несколько фотографий. Об этом сообщает телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Полиция заявляет, что рано утром два французских туриста карабкались на мост в Квебеке, чтобы сделать селфи. Мужчины были замечены на южной стороне Пон-де-Квебек, которая соединяет Квебек-Сити и Леви, около 5 утра.

Были вызваны пожарные экипажи и полиция, но двое мужчин смогли спуститься самостоятельно. Около часа дорожное движение было нарушено.

В результате инцидента никто не пострадал, после выяснения обстоятельств, задержанных отпустили.