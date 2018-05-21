Роухани о новой доктрине по Ирану: США не могут решать за весь мир

21 мая 2018 21:41

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США, озвучившие новые требования в отношении Тегерана, не могут решать за весь мир, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Кто вы такой, чтобы решать за Иран и за весь мир", - цитирует ответ Роухани телеканал Press TV.

В речи Помпео помимо требований по ядерному нераспространению, США требуют от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az