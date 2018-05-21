Роухани о новой доктрине по Ирану: США не могут решать за весь мир

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США, озвучившие новые требования в отношении Тегерана, не могут решать за весь мир, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Кто вы такой, чтобы решать за Иран и за весь мир", - цитирует ответ Роухани телеканал Press TV.

В речи Помпео помимо требований по ядерному нераспространению, США требуют от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.