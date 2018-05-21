Британский актер Хью Грант женится

21 мая 2018 21:43

Британский актер Хью Грант впервые вступает в брак, передает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избранницей 57-летнего актера стала 39-летняя Анна Эберстейн, которая работает продюсером. Заявление о вступлении в брак было подано в загс лондонского района Челси в выходные.

У пары уже есть трое детей, третий ребенок, имя которого и пол до сих пор не известны, появился на свет в марте этого года. В 2012 году Анна родила ему сына, а спустя три года - дочь.

У актера также есть двое детей от предыдущих отношений с китайской актрисой Тинлан Хонг.

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