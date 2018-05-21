Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 - ФОТО

21 мая 2018 22:29

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира по футболу в России. Фотографию разместил пользователь портала "Яплакал" с никнеймом Kent595616, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой - свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.

Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.

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