Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 - ФОТО

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира по футболу в России. Фотографию разместил пользователь портала "Яплакал" с никнеймом Kent595616, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой - свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.

Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.