Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

Американская компания-производитель фильмов и сериалов Netflix заключила договоренность с бывшим президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель на продюсирование фильмов различного формата, сообщила компания в сети микроблогов Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально, в том числе, сериалов, тв-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов", - говорится в сообщении.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Обама ведет переговоры с Netflix о создании нескольких программ.

Издание писало, что Обама может стать модератором дискуссий на темы, которые активно обсуждались в ходе его президентского срока - медицинское страхование, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата. В другом выпуске