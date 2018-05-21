Британские фанаты готовы устроить бойню на чемпионате мира по футболу

21 мая 2018 22:34

Британские фанаты намерены дать отпор российским хулиганам во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Daily Star, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы объединиться и устроить бойню. Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов.

"Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война - третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", - заявил представитель радикальных фанатов.

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