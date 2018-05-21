Глава МИД Ирана раскритиковал дипломатическую политику США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник раскритиковал дипломатическую политику американской администрации, заявив, что она "продиктована группами с особыми интересами", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12-ти требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Американское дипломатическое притворство - попросту возвращение к старым привычкам. Оно, попавшее под иллюзии и провалившуюся политику, обусловленную коррупционными группами с особыми интересами, повторяет те же самые неправильные решения... Иран, в то же время, работает с партнерами над решениями по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.)", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

В речи Помпео помимо требований по ядерному нераспространению, потребовал от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.