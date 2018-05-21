В Иране возросло число погибших при отравлении грибами
21 мая 2018 23:05 233
Жертвами отравления лесными грибами в Иране стали 15 человек, еще 1017 пострадали, сообщает FARS со ссылкой на заявление официального представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтаба Халиди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что в Иране медицинская помощь потребовалась 721 человеку, так как в стране произошло массовое отравление грибами.
Отмечается, что пострадавшие поступали в больницы из провинций Курдистан, Лурестан, Зенджан, Казвин, Керманшах и Западный Азербайджан. Девять человек погибли.
По словам представителя иранской аварийной службы Моджтабу Халеди, еще 50 человек остаются в критическом состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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