Жительница Мексики забеременела в 70 лет

21 мая 2018 23:28

70-летняя жительница Мексики Мария де ла Луз заявила, что она находится на шестом месяце беременности, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина рассказала, что три месяца назад стала чувствовать тошноту, головокружение и боли в ногах. Медики, к которым она обратилась, провели более 10 тестов, так как не могли в это поверить.

Женщина не уточнила подробности своей беременности, в частности, воспользовалась ли она технологией искусственного оплодотворения.

Уточняется, что при родах ей придется делать кесарево сечение из-за возраста.

В 2015 году клиника британского города Фархэм сообщила 99-летней Дорис Эйлинг о беременности. Сообщение больницы признали "редкой административной ошибкой".

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