В Италии предложили кандидатуру на пост премьера

Итальянские партии "Лига" и "Движение пяти звезд", набравшие большинство голосов на парламентских выборах в стране, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны, сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru .

Конте живет в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла из-за отсутствия парламентского большинства предложил главным политическим партиям страны поддержать нейтральное правительство или согласиться на повторные выборы.

Он отметил, что руководители партий запросили больше времени для поиска компромиссов, однако отсутствие вариантов для формирования политического большинства может привести либо к созданию нейтрального правительства "со сроком полномочий до декабря", либо к внеочередным выборам летом или осенью нынешнего года.