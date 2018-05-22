США ввели санкции против Венесуэлы
22 мая 2018 07:15 145
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Сегодняшний указ закрывает (для властей Венесуэлы - ред.) еще одну возможность для коррупции, за который мы наблюдали: он не дает коррумпированным официальным лицам Венесуэлы определять неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки", - приводят западные СМИ слова представителя администрации США, сказанные журналистам.
В Белом доме также заявили, что указ Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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