США ввели санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сегодняшний указ закрывает (для властей Венесуэлы - ред.) еще одну возможность для коррупции, за который мы наблюдали: он не дает коррумпированным официальным лицам Венесуэлы определять неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки", - приводят западные СМИ слова представителя администрации США, сказанные журналистам.

В Белом доме также заявили, что указ Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".