Рядом с российской базой "Хмеймим" сбили беспилотник

22 мая 2018 00:17

Неизвестный беспилотник приближался c наступлением тёмного времени суток в понедельник к российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил представитель базы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать первого мая c наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что "штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена".

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - отметил представитель российской авиабазы "Хмеймим".

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