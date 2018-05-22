Глава МИД Венесуэлы назвал новые санкции США незаконными

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал в понедельник новые санкции, введенные со стороны США после выборов президента Венесуэлы, незаконными, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первое, что сделал президент США, - это навязал больше санкций против венесуэльского госдолга ... Это означает навязывание абсолютно незаконных мер в этом сумасшествии... Это означает продолжение навязывания (своей воли) Венесуэле", - заявил Арреаса.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.