Британские депутаты передали в Facebook список вопросов к Цукербергу

Глава комитета по цифровым технологиям британской палаты Дэмиан Коллинз направил в Facebook очередное письмо с вопросами основателю и главе компании Марку Цукербергу, в том числе относительно предполагаемого вмешательства России в политические процессы других стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Комитет проводит расследование под названием "Фейковые новости". В его рамках парламентарии изучают, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года. В конце апреля перед комитетом выступил директор Facebook по технологиям Майк Шрепфер, однако его ответы сочли неудовлетворительными.

Во вторник Цукерберг ответит по видеосвязи на вопросы европарламентариев. "Комитет также поделился текстом письма с европарламентариями и с теми, кто будет присутствовать на встрече в Европейском парламенте, чтобы они могли задать эти вопросы напрямую господину Цукербергу, который отверг несколько приглашений выступить перед комитетом", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского парламентского комитета.

Вопросы у комитета сохраняются по нескольким темам. Так, британские парламентарии просят Цукерберга поделиться детальной информации о том, что Facebook стало известно о нарушениях со стороны британской аналитической компании Cambridge Analytica. Депутаты интересуются "параметрами и использованием политической рекламы на платформе и тем, сколько российских денег было потрачено на политическую рекламу", а также "серьезными проблемами, окружающими "фейковые" страницы".

Коллинз потребовал от Facebook ответить на письмо до 4 июня.

"Если Facebook действительно признает серьезность этих вопросов, то мы рассчитываем, что господин Цукерберг захочет предстать перед комитетом и ответить на вопросы, беспокоящие не только британский парламент, но и десятки миллионов пользователей Facebook в этой стране. Мы подтверждаем наше желание провести сессию по видеосвязи, если это единственный возможный вариант", - говорится в письме.