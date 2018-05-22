Соседние с Ливией арабские государства будут вместе отслеживать террористов

Соседние с Ливией арабские государства - Египет, Тунис и Алжир - договорились совместно оценивать террористическую угрозу и отслеживать передвижения террористов в регионе, говорится в заявлении глав МИД трех североафриканских стран, которое обнародовал МИД Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министры договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности для оценки угроз, которые представляют террористические организации, для Ливии, трех соседних стран, других государств региона. Стороны намерены активизировать обмен информацией, а также отслеживать прибытие в регион террористов из "горячих точек" на Ближнем Востоке и в мире", - отмечается в заявлении по итогам переговоров глав МИД трех арабских стран в Алжире.

Соседние с Ливией страны также выразили стремление к скорейшему политическому урегулированию в этой стране. Если внутренний ливийский конфликт затянется, то это приведет "к еще большей напряженности, разгулу насилия и терроризма", говорится в документе.

В Ливии сейчас царит двоевластие - на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.