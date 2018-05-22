Хуситы обстреляли турецкое судно с пшеницей в Красном море

Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили ракету по турецкому судну в Красном море, напротив удерживаемого хуситами порта Ходейда, сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Хуситы на днях выпустили ракету по турецкому судну, которое перевозило пшеницу, когда судно находилось напротив побережья Ходейды", - сказал аль-Малики.

Он не уточнил, какие повреждения получило судно.

Аль-Малики также заявил, что хуситы удерживают гуманитарную помощь, которая была направлена йеменцам, когда начался месяц мусульманского поста Рамадан.