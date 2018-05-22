Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам "судебным преследованием" в ответ на недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления на Иран и возможном введении новых санкций, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Исламская республика Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела (Ирана - ред.) и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Согласно заявлению ведомства, "правительство США будет нести ответственность за последствия любых преследований, незаконных и насильственных действий против иранской нации".

"Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами".

Кроме того, МИД Ирана называет заявления Помпео "наивной попыткой отвлечь мировое сообщество от незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД".

Выступая в понедельник в Heritage Foundation в Вашингтоне, госсекретарь изложил основные требования к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства. Госсекретарь пообещал, что США будут сдерживать "иранскую агрессию" и будут оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

Кроме того, Соединенные Штаты считают, что все страны, включая страны ЕС, должны присоединиться к новым потенциальным санкциям против Ирана.

В речи Помпео, помимо требований по ядерному нераспространению, потребовал от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.