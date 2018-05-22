Чехия завербует в Украине две тысячи нянек и сиделок
Специальную программу подготовят в ближайшее время в Чехии для приглашения граждан Украины, которые ухаживали бы за тяжелобольными и пожилыми людьми, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По словам министра труда Чехии Ярославы Немцовой, стране не хватает в социальных службах несколько тысяч человек. Она добавила, что с помощью спецпрограммы Чехия могла бы оформить на работу в ускоренном порядке около двух тысяч человек из Украины.
Ярослава Немцова сообщила, что в ее стране зафиксирована самая низкая в Евросоюзе безработица (3,2%). Работодатели настаивают на усилении потока иностранной рабочей силы и жалуются на слишком долгое оформление виз.
Сейчас в чешской экономике заняты 374 тысячи иностранцев, из которых около 280 тысяч составляют граждане из стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.
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