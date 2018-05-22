Чехия завербует в Украине две тысячи нянек и сиделок

Специальную программу подготовят в ближайшее время в Чехии для приглашения граждан Украины, которые ухаживали бы за тяжелобольными и пожилыми людьми, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам министра труда Чехии Ярославы Немцовой, стране не хватает в социальных службах несколько тысяч человек​​​. Она добавила, что с помощью спецпрограммы Чехия могла бы оформить на работу в ускоренном порядке около двух тысяч человек из Украины.

Ярослава Немцова сообщила, что в ее стране зафиксирована самая низкая в Евросоюзе безработица (3,2%). Работодатели настаивают на усилении потока иностранной рабочей силы и жалуются на слишком долгое оформление виз.

Сейчас в чешской экономике заняты 374 тысячи иностранцев, из которых около 280 тысяч составляют граждане из стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.