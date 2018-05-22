США массово изымают доллары - ПРИЧИНА

Обилие долларовой ликвидности, оказавшейся в обращении после начала проведения политики количественного смягчения, более не устраивает американские финансовые власти. Минфин США приступил к новой волне изъятия из обращения долларов, которыми рынок был наводнен в период кризиса 2008 - 2009 годов, Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Utro.ru.

Изъятие происходит посредством выведения на рынок новых объемов государственных долговых бумаг. На этой неделе казначейство США намеревается продать облигаций на $265 млрд, что является рекордным значением с 2010 года.

Обилие долларовой ликвидности, оказавшейся в обращении после начала проведения политики количественного смягчения, более не устраивает американские финансовые власти. Минфин США приступил к новой волне изъятия из обращения долларов, которыми рынок был наводнен в период кризиса 2008 - 2009 годов.

Изъятие происходит посредством выведения на рынок новых объемов государственных долговых бумаг. На этой неделе казначейство США намеревается продать облигаций на $265 млрд, что является рекордным значением с 2010 года.